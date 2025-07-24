O que vai mudar na vida do príncipe George

O segundo na linha de sucessão ao trono britânico acaba de completar 12 anos. A partir daqui, o filho mais velho de William e Kate vai deixar de viajar no mesmo avião que o pai, prepara-se para entrar em Eton College e aparecerá cada vez mais em eventos públicos
Na última terça-feira, 22, os príncipes de Gales, ambos de 43 anos, partilharam um novo retrato para celebrar o 12.º aniversário do primogénito, dando continuidade à tradição familiar que começou quando George era bebé e que mais tarde se estendeu aos dois filhos mais novos, Charlotte, de 10 anos, e Louis, de 7, que também assinalam os seus aniversários com uma nova foto, habitualmente tirada pela mãe, revelada ao público.
Desta vez, a imagem do pré-adolescente foi registada pelo fotógrafo Josh Shinner, no início deste ano, em Norfolk, um dos refúgios favoritos da família real. George aparece sorridente, de camisa azul axadrezada e colete castanho, com os braços apoiados numa cerca.
Assegurar a instituição em caso de acidente
Este aniversário marca um antes e um depois para George, que está cada vez mais parecido com o pai: é o seu último ano antes da adolescência. À medida que cresce, o seu papel na família real, como futuro rei, torna-se gradualmente mais visível — a sua aparição pública mais recente foi na final do torneio de Wimbledon, com os pais e a irmã. Também costuma ir com o pai aos jogos de futebol e torce pelo Aston Villa.
A monarquia britânica tem um protocolo para o segundo na linha de sucessão ao trono, que passará a fazer parte da vida do pequeno príncipe, embora os pais continuem a salvaguardar a sua privacidade e equilíbrio, aliviando-o da pressão do futuro que o aguarda. Agora que completou 12 anos, o herdeiro direto não pode viajar com o pai, para assegurar a instituição em caso de acidente. Por isso, William e George terão de deslocar-se separadamente.
No colégio interno mais exclusivo do planeta
O ex-piloto do Rei Carlos III, Graham Laurie, recordou, no podcast A right Royal, como eram as viagens de Carlos e Diana quando os dois filhos eram pequenos: "Voávamos os quatro: os príncipes de Gales e os príncipes William e Harry, com uma autorização escrita por Sua Majestade, e só até o mais velho ter completado os 12. Depois, o príncipe tinha de ir num outro avião".
O príncipe George fará o seu último ano letivo na Escola Lambrook, em Windsor, onde tem muitos amigos, que o tratam pelo petit nom de PG (Príncipe George) e que os dois irmãos também frequentam. Em 2026, quando completar 13 anos, o neto mais velho do Rei Carlos seguirá os passos do pai e frequentará o Eton College, o colégio interno para rapazes mais conceituado e restrito do planeta. Situado ao lado do castelo de Windsor, a oeste de Londres, foi fundado pelo Rei Henrique VI, em 1440. Príncipes, santos, prémios Nobel e primeiros-ministros estudaram naquela escola de elite.
Eclipsar os pais em popularidade
George nasceu destinado a ser rei de Inglaterra e Isabel II assistiu ao nascimento dos três herdeiros ao trono: o seu filho Carlos III, o neto William, príncipe de Gales, e o bisneto, George. Algo que não acontecia desde o reinado da rainha Vitória. A imagem das quatro gerações juntas ficou registada na foto de comemoração dos 90 anos de Isabel II, a 21 de abril de 2016, quando George tinha apenas 3 anos.
Os especialistas em realeza afirmam que William e Kate podem em breve ver a sua popularidade eclipsada por George, Charlotte e Louis, seguindo uma tendência que fez os príncipes de Gales serem "coroados" como os mais populares da família real, à frente do próprio rei Carlos.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".