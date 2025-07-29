Sábado – Pense por si

Diogo Valsassina: "Em miúdo queria ser jornalista de guerra"

Mas hoje, quando vê as imagens de Gaza, sabe que não teria “estofo emocional” para o trabalho. O ator, que faz o papel de padre Tiago em Salto de Fé, revela que foi acólito e conhece as igrejas todas de Lisboa.

Enquanto não começa a ensaiar a peça Sexo e a Idade, que estreia a 24 de setembro, no Casino de Lisboa, Diogo Valsassina vai aproveitar para “apanhar sol e beber umas cervejas” e desfrutar da sua mota nova. Entretanto, a partir do próximo dia 5, vamos vê-lo na nova temporada da série Salto de Fé, na RTP, em que faz o padre Tiago. O ator, de 38 anos, que estudou num colégio católico, afirma que não é religioso, mas espiritual. “Tenho fé que o Sporting seja tricampeão, por exemplo”, diz.

