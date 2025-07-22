Neige Sinno: "Tinha medo de ser simplesmente 'a vítima de incesto que vai à televisão'"

Entre os 7 e os 14 anos Neige foi abusada regularmente pelo padrasto. Quando atingiu a maturidade decidiu não calar mais a violência, foi a tribunal e deixou a França. Depois escreveu "Triste Tigre".
Triste Tigre foi publicado em Portugal em setembro de 2024, mas no ano anterior foi o livro mais vendido em França. Venceu os prémios Femina, o Prémio das Leitoras da Elle, o Strega Europeo, o prémio Le Monde e o Goncourt des Lycéens atribuído por jovens estudantes adolescentes, isto em 2023. Depois continuou o seu caminho no estrangeiro. Um verdadeiro fenómeno à volta deste texto híbrido que mistura biografia, ensaio e reflexão, num estilo seco que fala muitas vezes diretamente com o leitor que tem o livro nas mãos.
No teu livro Triste Tigre dizes várias vezes que sempre soubeste que a tua vida seria passada a escrever, seria esse o teu caminho. Dizes também muitas vezes que a escrita não te salvou, mas será que podemos dizer que a escrita te colocou num determinado caminho?
Sim, é verdade que digo isso, que a escrita não me salvou no sentido de ter ultrapassado um trauma, porque acho ser exagerado. É um daqueles clichés, essa ideia romântica de que quem faz arte está automaticamente salvo. É um pouco redutor dizer "a literatura salvou-me", "a arte salvou-me", "o amor salvou-me". O que me incomodava nisso é a ideia de que isso diminui a gravidade do que se viveu. Eu percebo que há pessoas que se sentem salvas e acho isso ótimo, mas eu própria não me sinto salva. Eu não estou salva. Mas tive sorte em ter uma paixão desde muito jovem.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".