O processo que envolve as mulheres de dois futebolistas: Rebekah Vardy perde em tribunal

Tudo começou há cerca de três anos, mas agora a justiça deu razão a Coleen, esposa do jogador de inglês Wayne Rooney, que acusou uma ex-amiga de ter revelado histórias pessoais suas ao jornal The Sun.

Coleen Rooney, esposa do jogador de inglês Wayne, ganhou o processo que tinha em tribunal contra Rebekah Vardy, mulher do futebolista Jamie. Em causa estava um caso de difamação que apaixonou os ingleses por misturar uma guerra entre duas celebridades com uma tom de um romance policial.