Amber Heard e Johnny Depp de novo em tribunal

Ator processou a atriz com quem foi casado 15 meses por difamação. Ela pede 91 milhões de euros por danos.

O ex-casal Johnny Depp e Amber Heard voltou esta segunda-feira aos tribunais. Desta vez, Amber Heard será julgada por difamação contra o ator, que lhe pede uma indemnização de 45,9 milhões de euros devido a um texto escrito por ela sobre a sua experiência como sobrevivente de violência doméstica no jornal Washington Post. No mesmo julgamento, serão decididas ainda as alegações de Heard, que quer uma indemnização de 91 milhões de euros por danos.