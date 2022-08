Pai de Elon Musk diz que não está orgulhoso do filho

Questionado sobre a relação com o filho e o sucesso deste, Errol Musk diz que "não está orgulhoso" e que Elon "também não está contente com o seu próprio rumo".

Foi em entrevista ao podcast australiano The Kyle & Jackie O, no final de julho, que Errol Musk, pai do multimilionário Elon Musk, respondeu a algumas questões sobre o filho e a relação entre os dois. Além destas, foram-lhe também colocadas questões pessoais, nomeadamente sobre a relação que Errol, de 76 anos, mantém com a enteada, Jana Bezuidenhout, de 35 anos.