Johnny Depp vs. Amber Heard: o escândalo do ano em tribunal

O julgamento que opõe os atores Johnny Depp e Amber Heard trouxe à tona muita coisa estranha, dolorosa e inquietante. Mas talvez o momento mais nonsense de todos tenha sido involuntariamente produzido pela juíza – num dos muitos vídeos do julgamento publicados na Internet, ela deixa um recado no momento em que decreta um intervalo: “Não discutam o caso lá fora.” É da norma que este aviso seja feito, mas no contexto soa a piada de mau gosto. No YouTube, esse vídeo em especial já tem quase oito milhões de visualizações…