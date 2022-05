"WAGatha Christie" chega a julgamento. A intriga e o glamour que opõe as mulheres de dois futebolistas

Rebekah Vardy está a processar Coleen Rooney por difamação depois desta a ter acusado no Twitter de ter enviado informações sobre a sua vida pessoal para o The Sun e não ter pedido desculpas. Um caso cheio que está a atrair os olhares públicos no Reino Unido.