Lei dos Sobreviventes Adultos. Lei que permitiu queixa contra Nuno Lopes prestes a caducar

A realizadora norte-americana, A. M. Lukas, apresentou esta segunda-feira, 20, uma queixa contra o ator português Nuno Lopes, por alegada violação e agressão sexual. O crime terá ocorrido ainda em 2006, mas passados 17 anos, A. M. Lukas fez a queixa ao abrigo da Lei dos Sobreviventes Adultos (Adult Survivors Act) de Nova Iorque, cujos efeitos caducam esta quinta-feira, 23. Em Nova Iorque, onde ocorreu o crime, o limite legal para avançar em tribunal sem esta lei será de cinco anos.







Diogo Pinto

A lei foi aprovada p/ dar uma oportunidade às vítimas de crimes sexuais de aceder à justiça, por considerarem que, em muitos casos, as vítimas precisam de tempo para processar o seu trauma e ganhar coragem para enfrentar um processo, sendo que a prescrição não tem isso em conta. — Leonor Caldeira (@leonorcaldeira) November 21, 2023

Não é o prazo de prescrição do procedimento criminal – 10 anos –, mas antes a caducidade do direito de queixa em apenas seis meses (!) de que depende a investigação criminal, em virtude da violação ser um crime semipúblico e depender, portanto, de queixa da vítima."

A lei entrou em vigor no Dia da Ação de Graças de 2022 (24 de novembro) e já foi usada contra celebridades como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o comediante Russell Brand, o rapper Sean "Diddy" Combs, o ator Bill Cosby ou o produtor Harvey Weinstein, aplicando-se a processos interpostos em Nova Iorque. Permite que os sobreviventes de crimes sexuais olhem para trás e possam pedir agora Justiça por crimes cometidos há décadas. Amanhã, quando caducar, terá permitido mais de 2.500 ações legais - como a interposta contra Nuno Lopes.Promulgada em novembro de 2022, esta lei foi inspirada numa outra, para proteger sobreviventes de abusos sexuais em crianças. Em agosto de 2021, quando o período de dois anos da Lei das Vítimas Infantis chegou ao fim, quase 11 mil pessoas apresentaram processos judiciais, muitos dos quais envolviam a Igreja Católica."A Lei dos Sobreviventes Adultos marca uma vitória monumental para os sobreviventes cuja coragem e compromisso resultaram num caminho viável pela justiça e cura para milhares", frisa Liz Roberts, da associação de apoio a vítimas de crimes sexuais Safe Horizon. "A lei foi aprovada para dar uma oportunidade às vítimas de crimes sexuais de aceder à justiça. As vítimas precisam de tempo para processar o seu trauma e ganhar coragem para enfrentar um processo, sendo que a prescrição não tem isso em conta", escreveu no X (antigo Twitter) a advogada Leonor Caldeira, que escreve na SÁBADO acerca desta lei. A medida permitiu o pagamento de cinco milhões de dólares (4,6 milhões de euros) a E Jean Carroll, por crimes cometidos contra ela por Donald Trump; ou um acordo entre a cantora Cassie e o rapper Sean Diddy Combs, cujo valor não foi revelado. No mês passado, Harvey Weinstein foi alvo de mais uma queixa, desta vez da autoria da atriz Julia Ormond.Contudo, aponta a imprensa norte-americana, mais de metade das queixas é relativa a crimes ocorridos nas prisões, como violação. Neste caso, são contra o estado de Nova Iorque e instituições como hospitais ou estabelecimentos prisionais. Também cerca de 100 homens avançaram na Justiça contra um urologista, Darius Paduch, acusado de abusar dos pacientes.E em Portugal? Para Leonor Caldeira , o problema que enfrentam os sobreviventes de crimes sexuais é óbvio: "