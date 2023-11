Começou julgamento de Jonathan Majors, acusado de violência doméstica

Após vários adiamentos, o julgamento de Jonathan Majors por violencia doméstica contra Grace Jabbari começou nesta quarta-feira, 29 de novembro, em Nova Iorque. No Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, o ator de Creed III e de vários projetos da Marvel entrou e saiu de mãos dadas com a sua atual companheira, Meagan Good.







REUTERS/Shannon Stapleton

A versão de Jonathan Majors

O artista americano de 34 anos é acusado pela ex-namorada de violência doméstica e assédio. O episódio terá ocorrido enquanto o antigo casal se dirigia para o apartamento de Jonathan Majors, em Londres, informou a ABC News.Durante o julgamento os promotores presentes alertaram para a probabilidade de incluírem depoimentos de várias ex-namoradas do ator, uma vez que em março outras alegadas vítimas de abuso estavam a "cooperar com o gabinete do procurador distrital de Manhattan", avançou a revista Variety. Espera-se também que antiga companheira, Grace Jabbari, seja chamada para testemunhar.Caso Jonathan Majors seja dado como culpado poderá enfrentar agora até um ano de prisão.A 25 de março o artista da Marvel terá alegadamente dado um estalo na cara da atriz, torcido o braço e colocado-a num carro. Nesse mesmo dia, Grace Jabbari deu entrada no hospital com um leve ferimento na cabeça, um corte na orelha, hematomas e um dedo partido.No dia seguinte Jonathan Majors foi detido mas acabou por ser libertado sem fiança. Na altura o juiz proibiu o contacto com a sua ex-namorada, segundo avançou a CNN, o que terá levado o ator a abrir um processo contra Grace.No processo judicial, o ator americano refere que ele é que foi alvo de agressões. Em causa estaria uma mensagem de uma outra mulher, que terá levado a atriz a tentar roubar o telemóvel de Jonathan, disse a advogada de defesa, que citou o motorista do ator."Jonathan Majors é completamente inocente e é provavelmente a vítima de um conflito com uma mulher que ele conhece. Estamos a reunir provas com a expectativa de que as acusações sejam retiradas imediatamente", avançou advogada de defesa, Priya Chaudhry, num comunicado publicado em abril.O processo inclui diversos documentos, que provam que após a alegada agressão a atriz terá ido a um clube noturno, onde foi vista a beber e a usar a mão direita para pentear o cabelo, mexer na bolsa à procura do cartão de crédito, segurar o telemóvel, uma taça de champanhe e outras bebidas. A advogada defende que não haveria qualquer indicação de ferimentos.Priya Chaudhry sustenta ainda que depois da festa a alegada vítima se terá dirigido para a casa do ator, onde chegou às 3h23 da manhã. Como Jonathan não estava Grace decidiu ligar-lhe 32 vezes e enviar mensagens a acusá-lo de traição e a ameaçar matar-se. Segundo a advogada estas atitudes refletem fúria e ciúmes de que a atriz sofria.O ator terá chegado a casa por volta das 11h13 da manhã seguinte e deu com a mulher desmaiada no chão. Quando acordou, a atriz assumiu ter consumido "alguns comprimidos para dormir". Jonathan terá ligado posteriormente para os serviços de emergência médica. A advogada refere ainda a existencia de imagens das câmaras de segurança da esquadra que mostram Grace "claramente a treinar para dizer que o senhor Majors a agarrou pelo pescoço".