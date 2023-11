Defesa de Nuno Lopes diz que A. M. Lukas pediu dinheiro para evitar denúncia por violação

A advogada do ator e DJ Nuno Lopes, denunciado esta terça-feira, 21 por violação de uma realizadora norte-americana em 2006, garante que a queixosa pediu uma quantia ao português para que a ação legal não fosse interposta. Rute Oliveira Serôdio, da sociedade Raposo, Sá Miranda & Associados, diz que o pedido foi feito no dia 6 de novembro. Na terça-feira, o advogado da realizadora A. M. Lukas revelou que a sua cliente nunca tinha proposto uma quantia monetária para resolver o assunto nem prometeu manter o assunto confidencial.







Mariline Alves

Em comunicado enviado esta quarta-feira, 22, a defesa de Nuno Lopes adianta: "A Sra. Lukas, através do seu referido advogado, no dia 6.11.2023 informou-me [à advogada Rute Oliveira Serôdio] via email - após me ter dito que durante o fim de semana revelaria a quantia que a cliente pretendia receber, que a Sra. Lukas pretendia que fosse o Nuno Lopes a avançar com uma proposta de quantia monetária.""Confirmo que foi apresentada como uma condição para evitar que a ação fosse interposta", afirma a advogada. "Ficou muito claro para todos, que a ação seria tornada pública se o Nuno Lopes não indemnizasse a Sra. Lukas, e que publicidade seria dada à mesma, como foi. O Nuno Lopes recusou negociar, como já referido por ele. Não assume culpa alguma, nem pagará qualquer valor. Prefere defender o seu bom nome e honra, o que fará em Tribunal, ainda que no Tribunal Federal de Nova Iorque com os custos materiais inerentes." CNN , o advogado Michael J. Willemin, da Wigdor, que representa A. M. Lukas, disse: "O que Lukas pediu foi que ele assumisse a responsabilidade pública e proporcionasse restituição, e ofereceu-lhe a oportunidade de explicar como proporia fazer isso. Ele imediatamente (através dos seus advogados) comunicou que nunca se desculparia ou de outra forma assumiria a responsabilidade pelas suas ações."A realizadora norte-americana avançou com uma ação junto de um tribunal nova-iorquino em que denuncia Nuno Lopes por violação e por lhe ter drogado a bebida. Na queixa entregue em tribunal no dia 20 de novembro, garante que Nuno Lopes teve relações sexuais com ela enquanto estava incapaz de se defender e que foi diagnosticada com stress pós-traumático e doença bipolar resultantes do trauma. Em 2006, fez queixa à polícia no hospital em que foi submetida a exames médicos, e teve que tomar medicação para evitar a infeção por VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis, e contracepção contra uma gravidez indesejada.