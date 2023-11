Vocalista dos Guns N' Roses acusado de agressão sexual

O vocalista dos Guns N' Roses, Axl Rose, foi esta quarta-feira, 22 de novembro, acusado de agressão sexual, avança a revista norte-americana Rolling Stone. A denúncia partiu de uma ex-modelo que diz ter sido sexualmente agredida pelo cantor numa noite em 1989.







REUTERS/Vincent West

Kennedy não consentiu e sentiu-se sem qualquer poder. Sentiu que não tinha qualquer possibilidade de saída e foi obrigada a consentir. Acreditava que [Axl] Rose a atacaria fisicamente, ou pior, caso dissesse não ou tentasse afastá-lo", pode ler-se na acusação.

Nessa noite, Sheila Kennedy terá sido convidada por uma amiga a ir até um bar de Nova Iorque, para conhecer os membros da banda. Na altura a ex-modelo da revista Penthouse tinha 26 anos. Nessa mesma noite foi convidada para o quarto de hotel de Axl Rose. Nesse mesmo espaço, o vocalista deu uma festa, que envolveu cocaína, champanhe e outras bebidas alcoólicas.A amiga de Sheila acabou por não ser convidada a entrar porque "não era atraente o suficiente". Em vez dela, estiveram presentes na festa aquele que viria a ser o apresentador da MTV Riki Rachtman, e ainda uma outra modelo. A certa altura Kennedy foi à casa de banho e quando saiu, Axl empurrou-a "contra uma parede e beijou-a". De acordo com o processo judicial esta tentativa sexual com o vocalista dos Guns N´Roses não terá sido um problema para a ex-modelo, mas sim o que aconteceu a seguir.Mais tade, quando estavam os quatro na sala, Axl Rose e a outra modelo começaram a ter relações sexuais. Kennedy recordou que o cantor "era agressivo de uma forma que até parecia doloroso para a modelo", lê-se no processo ao qual a revista Rolling Stone teve acesso. O músico tentou que Kennedy participasse e fizessem uma orgia, mas a modelo declinou e abandonou a sala, juntamente com Rachtman. Saídos da sala, ouviu o som de vidro a partir e o cantor a gritar com a modelo, expulsando-a e insultando-a. Rachman terá avisado que as coisas "iam ficar feias".Depois Axl terá saído do quarto, encontrou Kennedy, empurrou-a para o chão, "pegou-lhe no cabelo e arrastou-a de volta para o seu quarto". Sheila Kennedy diz ter ficado com os joelhos a sangrar. "Desde então, Sheila Kennedy diz sofrer de ansiedade, depressão e stress pós-traumático de cada vez que ouve o nome Axl Rose ou uma música dos Guns N'Roses.A queixa surge agora 34 anos depois do sucedido e a um dia da Lei dos Sobreviventes Adultos (Adult Survivors Act) de Nova Iorque caducar. Na prática significa que a partir do dia 23 de novembro as vítimas de abusos sexuais vão deixar de ser protegidas contra crimes que já ocorreram há decadas.