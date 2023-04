Mary Quant, a criadora da minissaia, morre aos 93 anos

Em 1966 a estilista foi condecorada pela rainha Isabel II com a Ordem do Império Britânico.

A estilista, responsável pela invenção da minissaia, Dame Mary Quant morreu aos 93 anos.







Fox Photos / Getty images

"Morreu pacificamente na sua casa em Surrey, Reino Unido, esta manhã", partilhou a família à agência de notícias PA.Mary Quant foi "uma das estilistas mais reconhecidas internacionalmente durante o século XX e uma inovadora dos Swinging Sixties", afirmava ainda a nota da família. Os Swinging Sixties são os anos entre 1964 e 1970 nos quais existiu, no Reino Unido, uma rápida alteração cultural e social passando tornando-se comum a cultura popular e a música pop.Nascida em Londres no ano 1930, começou a criar roupas quando ainda era criança e, ainda nessa altura, começou a vendê-la a conhecidos.Mais tarde, em 1955, abriu a loja Bazaar em Londres e com o sucesso das minissaias de 30 centímetros por si criadas e as calças de cintura subida, em poucos anos já detinha 150 filiais em Inglaterra e 320 nos Estados Unidos.A marca Bazaar tornou-se um símbolo da vanguarda estilística nos anos 60 e 70.Em 1966 a estilista foi condecorada pela rainha Isabel II com a Ordem do Império Britânico.