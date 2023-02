Para inovar nos secadores de cabelo, James Dyson decidiu deixar crescer o seu. Perdeu 500 milhões com o carro elétrico, uma ideia “estúpida”. Só o aspirador teve mais de 5.000 protótipos.

Um aspirador fez dele o segundo homem mais rico do Reino Unido

Em cima do palco montado no Palais de Tokyo, em Paris, James Dyson aponta para os slides que falam da sua vida com a ajuda de um tubo de aspirador – o produto que o transformou na segunda pessoa mais rica de Inglaterra.