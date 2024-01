Mais de 150 nomes associados a Jeffrey Epstein vão ser revelados

Mais de 150 nomes ligados a Jeffrey Epstein, o empresário acusado de explorar sexualmente crianças e jovens, deverão ser divulgados este mês. Os nomes figuram em depoimentos de Virginia Giuffre, uma das vítimas de Epstein. A lista deverá expor ou confirmar as identidades de várias pessoas que, até agora, só foram mencionadas nos documentos legais como John Doe ou Jane Doe, denominações usadas para manter o anonimato. Pode incluir funcionários de Jeffrey Epstein ou de Ghislaine Maxwell - socialite e associada de Epstein condenada por tráfico humano com fins sexuais -, mas também o nome de Bill Clinton, antigo presidente dos EUA.







New York State Division of Criminal Justice Services/Handout via REUTERS

A divulgação da lista foi decidida por uma juíza de Nova Iorque, Loretta Preska. Registou 187 J. Does e defende que muitos devem ser revelados totalmente em janeiro de 2024. Alguns nomes aparecem mais de uma vez, e outros são de menores, pelo que não podem ser divulgados: não é claro quantos nomes deverão sair.A lista surgiu depois do processo interposto por Virginia Giuffre em 2015, contra Ghislaine Maxwell, por difamação. Seria resolvido fora de tribunal com um acordo de valor não revelado.Virginia Giuffre também acusou Epstein e Maxwell de lhe mandarem fazer sexo com o príncipe André de Inglaterra. O processo interposto por Giuffre contra o príncipe por "agressão sexual e imposição intencional de sofrimento emocional" também foi alvo de acordo fora de tribunal no valor de 12 milhões de dólares (11 milhões de euros).Giuffre foi vítima de abusos sexuais a menores entre 1999 e 2002. Em dezembro de 2021, Ghislaine Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão por tráfico humano com fins sexuais. Jeffrey Epstein morreu em 2019, com suicídio na prisão. Depois da condenação de Maxwell, a justiça norte-americana considerou que o caso estava encerrado, pelo que não é provável que haja mais processos a ser abertos depois de a lista ser revelada.Segundo a juíza Loretta Preska, muitos nomes já foram divulgados pela imprensa. Nos EUA, Bill Clinton foi revelado como o Doe 36. O antigo presidente norte-americano viajou várias vezes no avião de Jeffrey Epstein para Paris, Banguecoque ou Brunei depois de ter deixado a presidência. Afirma ter cortado laços com Epstein em 2005 e em 2019, quando o empresário foi preso, disse que nunca tinha estado nos locais para onde foram levadas as vítimas.Estas eram obrigadas a ter sexo com os clientes de Epstein nas suas propriedades de Manhattan, Flórida, e numa ilha privada perto de St. Thomas.Em abril deste ano, o Wall Street Journal revelou o calendário privado de Jeffrey Epstein, que incluíam reuniões com pessoas como o diretor da CIA William Burns, da antiga conselheira da Casa Branca Kathryn Ruemmler, do realizador Woody Allen, do bilionário Bill Gates ou do ativista Noam Chomsky.