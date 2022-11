Os escândalos de André e o casamento de Harry. As novas revelações sobre Isabel II

O escritor e amigo da realeza Gyles Brandreth vai lançar a 8 de dezembro uma nova biografia sobre Isabel II, intitulada Elizabeth: An Intimate Portrait. Temas como o casamento dos duques de Sussex, as polémicas do príncipe André, a saúde da rainha e o luto depois da morte do Duque de Edimburgo, fazem parte dos excertos exclusivos publicados no jornal britânico The Daily Mail.