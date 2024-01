Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Frederico da Dinamarca, o príncipe que não queria ser rei

Herdeiro do trono desde os 3 anos, vivia angustiado com a ideia de vir a ser rei. Gostava de aventura, de velocidade, de estrelas da moda e do rock e de tatuagens. Criou vários problemas à monarquia, mas chegou a sua hora.