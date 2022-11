Jeffrey Epstein: vítimas processam bancos por cumplicidade

As mulheres acusam o JP Morgan e o Deutsche Bank de ignorarem os "sinais de alerta" relativos às operações destinadas ao alegado esquema de tráfico sexual do financeiro e de beneficiar com elas.

Duas mulheres que acusaram Jeffrey Epstein de abuso sexual iniciaram agora processos conta os bancos JP Morgan e Deutsche Bank. As queixosas acusam as instituições financeiras de ignorarem os "sinais de alerta" relativos às operações destinadas ao alegado esquema de tráfico sexual do bilionário e de beneficiar as mesmas.