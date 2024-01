Europa fica sem rainhas. Margarida da Dinamarca vai abdicar

A rainha Margarida II da Dinamarca, de 83 anos, vai deixar o cargo depois de 52 anos como chefe de Estado. Margarida era a rainha viva há mais tempo no trono e a única neste momento a reinar - depois da morte de Isabel II de Inglaterra, em setembro do ano passado.







Keld Navntoft/Ritzau Scanpix/via REUTERS

O anúncio da monarca foi feito no discurso de ano novo, no domingo. A partir de 14 de janeiro será o seu filho mais velho, Frederico, a assumir o trono.No seu tradicional discurso, Margarida explicou que a operação à coluna a que foi submetida em fevereiro a fez pensar no futuro e "se não tinha chegado o momento de deixar a responsabilidade para a geração seguinte"."Decidi que agora é o momento certo. A 14 de janeiro de 2024, 52 anos depois de ter sucedido ao meu querido pai, deixarei de ser rainha da Dinamarca", afirmou.Na Dinamarca o poder forma reside no parlamento eleito e no seu governo. É esperado que o monarca esteja acima dos partidos políticos, representando o país com os seus deveres tradicionais que vão desde visitas de estado até à celebração dos dias nacionais.A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, agradeceu à rainha a dedicação de uma vida ao país. "É ainda difícil de acreditar que chegou o momento para uma mudança no trono", escreveu num comunicado, lembrando que muitos dinamarqueses nunca conheceram outro monarca."Rainha Margarida é o epítome da Dinamarca e, ao longo dos anos, colocou palavras e sentimentos naquilo que somos como pessoas e como nação", acrescentou.A rainha Margarida goza de uma elevada popularidade entre os dinamarqueses.