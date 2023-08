Celebridades doam milhões para apoiar greve em Hollywood

Luana Augusto com Leonor Riso

O sindicato de atores de Hollywood recebeu doações milionárias de algumas estrelas, com o ator Dwayne Johnson a liderar os esforços. Apesar de o valor não ter sido revelado, o presidente da Fundação do sindicato SAG-AFTRA apontou para um valor na ordem dos sete dígitos. Desde julho que os atores e argumentistas estão em greve para conseguir melhores condições de trabalho por parte das produtoras e estúdios de cinema, o que significa que muitos estão sem rendimentos. O valor recebido destina-se ao fundo de emergência.







A informação sobre as doações foi avançada na passada quarta-feira, 2 de julho, através de um comunicado de imprensa da fundação do sindicato SAG-AFTRA.

O objetivo é que os artistas necessitados "não percam as suas casas, tenham a capacidade de pagar por serviços públicos, possam comprar comida para as suas famílias e medicamentos que salvam vidas, cobrir contas médicas e muito mais", explicou o ator e presidente da fundação, Courtney B. Vance.

Meryl Streep e George Clooney foram algumas das celebridades que doaram 1 milhão de dólares (915 mil euros) ou mais, de acordo com o comunicado. Contudo, o "vencedor" foi Dwayne Johnson, que foi dos primeiros a prestar apoio com a sua "doação histórica de sete dígitos". Também Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Ben Affleck e Jennifer Lopez contribuíram para este fundo.



Até ao momento, já foram arrecadados cerca de 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) para o fundo de emergência, que tem processado vários pedidos de ajuda. "A indústria do entretenimento está em crise e a Fundação SAG-AFTRA está de momento a processar 30 vezes mais o número normal de pedidos de ajuda. Recebemos 400 pedidos só na última semana", relatou Courtney B. Vance. "Apelei à nossa comunidade para se lembrar o quão difícil foi começar, e a resposta para ajudar os seus colegas foi incrível, imediata e calorosa."

Desde maio que os afiliados doi Writers Guild of America, um sindicato que representa os argumentistas, se encontra em greve. Em julho, foi a vez de 160 mil atores se juntarem à paralisação. Em causa, está a luta por melhores salários e condições de trabalho.





Meryl Streep divulgou um comunicado acerca da sua doação. "Lembro-me dos meus dias como empregada de mesa, empregada de limpeza, dactilógrafa, até na fila do centro de emprego. Nesta ação de greve, tenho a sorte de poder apoiar os que ainda lutam nesta ação longa contra Golias." George Clooney também frisou o seu apoio. "Estamos prontos para voltar à mesa de negociações e alcançar um acordo justo com a AMPTP [organização que representa os produtores de cinema]. Até lá, tenho orgulho por poder apoiar a Fundação SAG-AFTRA e os meus camaradas atores que possam estar em dificuldades neste momento histórico. Apoiámo-nos em Bette Davis e Jimmy Cagney e é tempo de a nossa geração dar algo de volta."