A vida de luxo de Nuno Vasconcellos no Brasil

O Sol rompia o tempo nublado na manhã fria de 15 de junho, animando os passeios pelas ruas do Jardim Europa, um bairro cheio de esplêndidas mansões em São Paulo. Na casa de arquitetura neoclássica de dois andares, há um entra e sai de operários que fazem as últimas reparações para o novo morador, o empresário Nuno Vasconcellos, que deixou dívidas de 1,2 mil milhões de euros em Portugal e agora leva uma vida de luxo no Brasil. Desde fevereiro deste ano que, Vasconcellos, de 56 anos, mora na mansão comprada por 15 milhões de reais (quase 2,5 milhões de euros ao câmbio atual), uma fortuna para os padrões brasileiros. Ele vive com a mulher, Rafaela Strand, de 43 anos, o filho de 2 anos do casal e dois enteados ainda jovens.



Até então o casal morava numa residência mais pequena arrendada, também localizada no Jardim Europa, com 360 metros quadrados edificados e avaliada em 5 milhões de reais (830 mil euros). O imóvel que Rafaela comprou é bem maior e melhor: tem mil metros quadrados (20 metros de frente e lateral de 50 metros), sendo 565 metros quadrados de área construída. Possui quatro suítes com piso de soalho de madeira e de mármore no andar superior, enquanto na parte térrea há uma aconchegante living room com lareira, salas de cinema e de música, copa e cozinha. Árvores frondosas ladeiam o muro do quintal, onde um tapete de relva termina numa piscina de 20 metros quadrados, que ainda tem um espaço para grelhados caseiros.



Sem festas e com discrição, Vasconcellos e Rafaela casaram oficialmente a 16 de outubro de 2020, após viverem cinco anos juntos. Assinaram no cartório um documento, chamado pacto antenupcial, pelo qual adotaram o regime de separação total de bens. Dois meses depois, em dezembro, Rafaela comprou a mansão de 15 milhões de reais apenas em seu nome. O casal circula em carros de luxo. Vasconcellos guia um Porsche Macan preto, modelo de 2015, e Rafaela dirige um Land Rover azul blindado, modelo de 2017. Os veículos pertencem a duas empresas das quais o casal não é sócio, mas com que mantém ligações muito estreitas, como veremos adiante.