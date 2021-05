Lady Gaga: 'A pessoa que me violou abandonou-me grávida numa esquina'

Lady Gaga revelou ter sido violada por um produtor musical e abandonada por ele numa esquina, grávida. A cantora, cujo nome verdadeiro é Stefani Germanotta, foi uma das entrevistadas no programa sobre saúde mental produzido por Oprah Winfrey e pelo príncipe Harry, cujo trailer foi divulgado esta sexta-feira.







No programa The Me You Can't See (que quer dizer "o eu que não consegues ver", em tradução livre), Lady Gaga relata ter sido agredida sexualmente aos 19 anos. Em 2014, a cantora já tinha denunciado a violação. "Eu tinha 19 anos, e trabalhava no negócio da música, e um produtor disse-me 'tira a roupa'. E eu disse não. Fui-me embora, e disseram que iam apagar toda a minha música. E não pararam. Não pararam de me perguntar, e eu congelei e - nem me lembro", conta agora.Anos mais tarde, a cantora passou por um surto psicótico, que se pode manifestar por delírios, alucinações e alterações de comportamento. "Primeiro foi muito doloroso, depois fiquei dormente, e depois fiquei doente durante semanas. Percebi que era a mesma dor que tinha sentido quando a pessoa que me violou me abandonou grávida numa esquina ao pé da casa dos meus pais, porque estava a vomitar e doente. Porque tinha sido abusada, e estive trancada num estúdio durante meses", recorda Lady Gaga.A cantora não identificou o violador: "Não quero voltar a enfrentar essa pessoa", explica.A primeira vez que referiu a violação foi em 2014, em entrevista ao radialista Howard Stern. Um ano depois, explicou como não conseguiu dizê-lo a ninguém depois do crime. "Não contei a ninguém durante sete anos, penso. Não sabia como o aceitar. Não sabia como não me culpar ou pensar que era culpa minha. Mudou quem eu era completamente. Mudou o meu corpo, mudou os meus pensamentos", afirmou.A cantora passou por uma interrupção da gravidez devido à violação e sofreu de stress pós-traumático. O crime terá acontecido dois anos antes de lançar o seu primeiro disco, The Fame, em 2008.O programa The Me You Can't See pode ser visto na plataforma Apple+.