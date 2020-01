Numa entrevista que concedeu a Oprah Winfrey, agora em digressão pelos Estados Unidos, Lady Gaga abordou a sua luta contra as doenças mentais e revelou ter sido violada "repetidamente" aos 19 anos de idade.





não ter procurado ajuda psicológica ou psiquiátrica para lidar com o abuso.

Numa entrevista de cerca de uma hora, a cantora e atriz de 33 anos falou para cerca de 15 mil pessoas sobre o stress pós-traumático que sofreu após ter sido violada. "Fui violada repetidamente quando tinha 19 anos, e desenvolvi stress pós-traumático devido à violação e por não processar esse trauma", contou. Revelou ainda"E de repente tornei-me numa estrela e estava a viajar pelo mundo, a ir do quarto de hotel para a garagem, da limusine para o palco, e nunca lidei com isso. Comecei a sentir uma dor intensa por todo o meu corpo parecida com a sensação que tive após ser violada", afirmou Lady Gaga , que sofre de fibromialgia.

"A saúde mental é uma condição médica, pelo que deve ser tratada como tal. Não deve ser ignorada", defendeu a estrela de A Star is Born.



Após a entrevista, Oprah elogiou a cantora e agradeceu-lhe por ter sido tão honesta e real durante a conversa. Este momento foi partilhado no Instagram da apresentadora.