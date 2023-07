Kevin Spacey ilibado de todas as acusações de crimes sexuais

No dia em que faz 64 anos, Kevin Spacey foi considerado inocente de ter cometido múltiplas agressões sexuais contra quatro homens entre 2004 e 2013, altura em que trabalhava no teatro Old Vic, em Londres. Visivelmente emocionado, o ator norte-americano agradeceu ao júri - composto por nove homens e três mulheres - e começou a chorar quando ouviu o veredicto.







REUTERS/Susannah Ireland

"Imagino que, depois do que aconteceu hoje, muitos de vocês compreendam que eu tenho muito para processar. Estou emocionado com a decisão e extremamente grato ao júri por ter dedicado o seu tempo para examinar todas as evidências e fatos de forma cuidadosa antes de chegarem a uma decisão", disse a estrela de Hollywood à saída do tribunal perante dezenas de jornalistas, fotógrafos e fãs.De acordo com a Reuters, durante o julgamento o ator foi descrito como um "sexual bully" [um ato de violência sexual usado como arma contra outro] que apalpou três homens e praticou sexo oral contra um quarto. Kevin Spacey contestou a acusação dizendo ser um "engatatão" que tinha "encontros sexuais indiscriminados" e garantiu que os atos de que era acusado tinham sido consentidos. Apontou ainda o dedo às alegadas vítimas afirmando que estas apenas queriam "ganhar dinheiro".