Kevin Spacey julgado por crimes sexuais no Reino Unido

O ator Kevin Spacey começou esta sexta-feira a ser julgado por crimes sexuais num tribunal britânico, onde foi descrito pela procuradora Christine Agnew como um "agressor sexual".





O ator de 63 anos é acusado por quatro homens de várias ofensas cometidas entre 2001 e 2013, sobre as quais se pronunciou inocente. Entre os crimes, encontra-se o de causar que uma pessoa participasse em atividade sexual com penetração sem qualquer consentimento, o que no máximo pode implicar uma pena máxima de prisão perpétua.A procuradora Christine Agnew disse ao júri que Spacey é "um homem que não respeita os limites pessoais" e que parecia "ter prazer em fazer com que os outros se sintam impotentes e desconfortáveis". Além disso, garantiu que "o seu método preferido de agressão parece ser o de agarrar os homens nas virilhas", ao descrever as alegações de um dos homens envolvidos. Segundo esta alegada vítima, o ator apalpou-o repetidamente e forçou-o a colocar a mão nos seus genitais.Kevin Spacey diz algumas alegações foram inventadas e outras consensuais. No entanto, a advogada contrapôs ao dizer que "nenhum dos homens queria ter sido tocado, por Kevin Spacey Fowler, de uma forma sexual" e que o ator parece "não se ter importado muito com os sentimentos das outras pessoas". "Fez o que queria fazer para a sua própria gratificação sexual", acrescentou.Segundo Agnew, o júri vai ter o papel de decidir quem é que está a dizer a verdade, e apela a que se mantenham "firmes e fiéis ao juramento que fizeram", já que está em causa uma celebridade.Spacey apresentou-se em tribunal com um fato cinzento, uma gravata dourada e óculos. O julgamento do ator, que foi acusado de 12 crimes, teve início na passada quarta-feira, em Londres e deverá durar cerca de quatro semanas.Em 2022, foi absolvido após um julgamento por crimes sexuais nos EUA.Conhecido como protagonista da série House of Cards e do filme Os Sete Pecados Mortais, Kevin Spacey foi considerado uma das maiores estrelas de Hollywood, quando ganhou os Óscares de melhor ator, no filme Beleza Americana, em 1999, e quando recebeu um outro Óscar de melhor ator secundário, pelo filme Os Suspeitos do Costume, em 1995. Entre 2004 e 2015 foi diretor do teatro Old Vic, em Londres.