Kevin Spacey nega as acusações de agressão sexual a quatro homens

O ator Kevin Spacey garantiu esta sexta-feira que a alegação de que ele terá apalpado os genitais de homens é falsa.







Reuters

Durante o julgamento por agressão sexual o vencedor de dois Óscares declarou-se inocente dos crimes sexuais alegadamente cometidos contra quatro homens entre 2001 e 2013.Os alegados crimes terão ocorrido numa altura em que Kevin Spacey vivia maioritariamente na Grã-Bretanha, onde terão ocorrido as agressões, uma vez que em 2003 assumiu o papel de diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres.As quatro vítimas afirmam que o ator os apalpou agressivamente e um dos homens garante até que o ator praticou sexo oral com ele enquanto se encontrava desmaiado no apartamento de Kevin Spacey.Esta sexta-feira, a procuradora Christine Agnew questionou Kevin Spacey sobre um dos alegados momentos de crime durante o qual o ator teria agarrado os testículos de uma vítima de forma dolorosa, como se fosse "uma cobra". No entanto a estrela de House of Cards garante que o homem "inventou a história desde o começo até ao fim".De seguida foi questionado sobre qual seria o motivo que levava as alegadas vítimas a acusá-lo dos crimes ao que respondeu: "Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro".Kevin Spacey defendeu ainda que é uma "pessoa afetuosa" e que tinha por hábito abraçar uma pessoa quando a conhecia mas que não se tentava aproximar de alguém que não parecesse interessado nele.O ator admitiu também que tinha o hábito de marcar "encontros sexuais casuais indiscriminados", mas que não tinha relações com quem não quisesse ter relações com ele. Numa das situações em julgamento, Kevin Spacey indicou que terá interpretado mal os sinais mas "o que estão a considerar como agarrar ou apalpar tratou-se no máximo de um toque suave".Relativamente a outros dois homens que o acusam de agressões sexuais garante que o que ocorreu foram "interações consensuais" e concluiu: "Se eles fizeram alguma coisa que não queriam, não me contaram".