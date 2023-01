Feridas retiradas da cara de Jeremy Renner em cartaz após acidente

O cartaz publicitário da série Mayor of Kingstown, protagonizada por Jeremy Renner, foi editado devido ao acidente de que o ator foi vítima. Na imagem original, a cara do ator estava ferida e ensanguentada; na segunda versão, surgem algumas cicatrizes na sua cara.









Paramount+, na sequência do acidente com um limpa-neves de que o ator foi vítima no início de janeiro. O primeiro cartaz foi partilhado ainda em dezembro, tendo surgido até no Instagram do ator:

A segunda temporada da série criada por Taylor Sheridan estreou no dia 15. Jeremy Renner interpreta a personagem de

A decisão foi tomada pela produtoraMike McLusky, cuja família está no centro da história da série.O ator conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro no universo cinematográfico da Marvel foi vítima de um acidente com um limpa-neves que o deixou em estado crítico. O limpa-neves era da marca Pistenbully, um veículo próprio para este tipo de tarefa, que pesa cerca de 6,5 mil quilos.De acordo com um relatório policial, o ator estava do lado de fora da sua casa, em Nevada (EUA), durante uma tempestade de neve. Parou para conversar com um familiar e a máquina começou a mexer-se sozinha. Ao tentar retomar o controlo do veículo, Renner foi atropelado, sofrendo graves ferimentos no tronco e na perna.Ainda de acordo com o relatório, Jeremy Renner foi socorrido por um vizinho médico, que conseguiu improvisar um torniquete e travou a hemorragia antes da chegada da equipa de urgência. Jeremy Renner chegou ao hospital em estado "crítico, mas estável", e passou por duas cirurgias.Esta terça-feira (17 de janeiro), o ator afirmou que já tinha saído do hospital e que estava em casa a recuperar. Publicou no Twitter a seguinte mensagem: "Fora da minha névoa cerebral em recuperação, fiquei muito animado para assistir ao episódio com a minha família em casa."