Um dia a dançar com as estrelas

A primeira das concorrentes do Dança com as Estrelas a chegar à Arcade Dance Center, em Lisboa, para os últimos ensaios antes da gala, foi Luisinha Oliveira. O bailarino, Pedro Eugénio, já a aguardava, sentado no jardim do Palácio Baldaya, em Benfica. É ali que fica a escola de dança de Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, que já foi coreógrafo e agora é jurado no programa da TVI. Passámos um dia na escola Arcade para perceber que tanto acolhem as estrelas da televisão – normalmente da parte da manhã – como os mais de 500 alunos que têm as aulas à tarde, a partir das 17h30.