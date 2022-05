Julgamento que opõe Johnny Depp a Amber Heard quase a terminar. O que já aconteceu?

Entrámos esta segunda-feira na última semana do julgamento mais mediático dos últimos anos: o que opõe Amber Heard a Johnny Depp. O processo, que se iniciou em 2018 quando o ator processou a ex-mulher devido a um artigo publicado no Washington Post (em que Amber Heard se intitulou como "figura pública que sobreviveu à violência doméstica"), começou a ser julgado a 11 de abril e esta sexta-feira, 27, são esperadas as alegações finais.



A seguir ao fim do julgamento, o júri deve deliberar sobre qual será o veredicto, mas ainda não há uma data prevista. No entanto, não é uma possibilidade que um dos dois seja preso. Caso Johnny Depp vença este processo, pode ganhar até 50 milhões de dólares; caso o júri decida a favor de Amber Heard, pode ganhar até 100 milhões de dólares.