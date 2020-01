Os duques de Sussex anunciaram que se vão afastar das posições sénior que ocupam na família real britânica, o que implica que deixem de receber a subvenção anual paga pelo contribuinte britânico à família real. Ainda que o futuro de Harry e Meghan não seja claro quanto ao que vão fazer, qual será a fonte de rendimento e que papel irão desempenhar na monarquia, os dados disponíveis permitem retirar algumas conclusões.Numa sessão de perguntas aberta ao público no seu site oficial , o casal disse que vai procurar tornar-se financeiramente independente da família real, abdicando da chamada Subvenção de Soberania, e fundar uma organização sem fins lucrativos para projetos solidários. A subvenção, no entanto, representa apenas 5% do seu rendimento atual, e os duques não revelaram se irão abdicar dos restantes 95%, provenientes de um fundo privado do príncipe Charles.Além disso, enquanto estiver no Reino Unido (residência que ocupa intermitentemente com uma habitação nos Estados Unidos), o casal permanecerá em Frogmore Cottage, residência que faz parte do território do Castelo de Windsor, onde habita a rainha. A propriedade foi recentemente alvo de uma renovação no valor de 2,4 milhões de libras, ou €2,8 milhões, paga com dinheiro público.Harry e Meghan também deixaram claro que vão continuar a recorrer ao governo para despesas de segurança, que custam ao Estado britânico centenas de milhares de libras por ano.Quanto a fontes de rendimento, os duques ainda não especificaram que funções irão desempenhar. Ainda assim, não é a primeira vez que um neto da rainha Isabel II decide trabalhar, e já havia sido revelado que o príncipe Harry servirá, juntamente com Oprah Winfrey, de produtor executivo de um documentário americano sobre saúde mental.Já Meghan Markle, que se celebrizou na série americana Suits, poderá voltar a ser atriz – com uma procura aumentada, dado o seu estatuto atual. O casal já fez um requerimento junto da autoridade britânica de propriedade intelectual para patentear os termos "Sussex Royal" e "Sussex Royal Foundation", para uso em merchandising.Os duques de Sussex vão também reestruturar a estratégia de comunicação, saindo da "rota real" que os colocava em contato direto com jornalistas acreditados pela Coroa e substituindo-a por uma abordagem direta pelas redes sociais.Apesar de todas as mudanças, o casal não revelou planos de abdicar dos seus títulos reais.