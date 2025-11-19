Sábado – Pense por si

Cristiano Ronaldo com Elon Musk e Infantino: a selfie na Casa Branca que dá que falar

Capitão da Seleção Nacional esteve ontem num jantar com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

A noite desta terça-feira ficou marcada pelo jantar na Casa Branca que contou, entre outros ilustres, com a presença de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e, naturalmente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, no entanto, está a ser partilhada uma fotografia que está a chamar a atenção, onde o capitão da Seleção Nacional e a noiva aparecem com Elon Musk, Infantino, entre outros. (Imagens: X/davidsacks, AP)

