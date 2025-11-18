Donald Trump recebe hoje Cristiano Ronaldo na Casa Branca

Seleção Nacional garantiu apuramento para o Mundial 2026 que vai decorrer na América do Norte.

Donald Trump vai receber esta terça-feira Cristiano Ronaldo na Casa Branca, em Washington, no mesmo dia em que o líder norte-americano se reúne com o príncipe saudita, Mohammed bin Salman. O encontro com CR7 está agendado para as 12 horas locais, cerca das 17 horas em Portugal Continental.

O anúncio surge depois de a Seleção Nacional ter garantido o apuramento para o Mundial de 2026 com uma goleada frente à Arménia (9-1). Nesse jogo o capitão esteve ausente, depois de ter sido expulso na partida anterior, frente à República da Irlanda.

Na recente entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo tinha confessado que gostaria de conhecer pessoalmente o presidente dos Estados Unidos. “É uma das pessoas mais importantes, é uma pessoa que quero conhecer. Gostava de me sentar com ele. É uma pessoa que gosto porque acho que consegue fazer as coisas acontecer. Aprecio pessoas assim“, afirmou na altura o jogador.

Ronaldo deixou ainda no ar, durante a mesma entrevista, que tinha algo a dizer pessoalmente a Trump, algo que ambos “partilham”, mas não revelou o quê. “Será fascinante“, referiu, garantindo que a conversa, a acontecer, seria especial.

Em junho o líder dos Estados Unidos, após uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, recebeu uma camisola da seleção nacional autografada por Cristiano Ronaldo com a inscrição: "Para o Presidente Donald J. Trump. A jogar pela paz".

Recorde-se que em 1984 também um atleta português foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Na altura, Carlos Lopes, que tinha vencido a medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, acompanhado por João Rocha, presidente do Sporting, esteve na Casa Branca com Ronald Reagan.

