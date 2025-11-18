Seleção Nacional garantiu apuramento para o Mundial 2026 que vai decorrer na América do Norte.
Donald Trump vai receber esta terça-feira Cristiano Ronaldo na Casa Branca, em Washington, no mesmo dia em que o líder norte-americano se reúne com o príncipe saudita, Mohammed bin Salman. O encontro com CR7 está agendado para as 12 horas locais, cerca das 17 horas em Portugal Continental.
O anúncio surge depois de a Seleção Nacional ter garantido o apuramento para o Mundial de 2026 com uma goleada frente à Arménia (9-1). Nesse jogo o capitão esteve ausente, depois de ter sido expulso na partida anterior, frente à República da Irlanda.
Na recente entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo tinha confessado que gostaria de conhecer pessoalmente o presidente dos Estados Unidos. “É uma das pessoas mais importantes, é uma pessoa que quero conhecer. Gostava de me sentar com ele. É uma pessoa que gosto porque acho que consegue fazer as coisas acontecer. Aprecio pessoas assim“, afirmou na altura o jogador.
Ronaldo deixou ainda no ar, durante a mesma entrevista, que tinha algo a dizer pessoalmente a Trump, algo que ambos “partilham”, mas não revelou o quê. “Será fascinante“, referiu, garantindo que a conversa, a acontecer, seria especial.
Em junho o líder dos Estados Unidos, após uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, recebeu uma camisola da seleção nacional autografada por Cristiano Ronaldo com a inscrição: "Para o Presidente Donald J. Trump. A jogar pela paz".
Recorde-se que em 1984 também um atleta português foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Na altura, Carlos Lopes, que tinha vencido a medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, acompanhado por João Rocha, presidente do Sporting, esteve na Casa Branca com Ronald Reagan.
A carregar o vídeo ...
Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan: 'Sou mais famoso do que Donald Trump'
Donald Trump recebe hoje Cristiano Ronaldo na Casa Branca
Há momentos que quebram um governo. Por vezes logo. Noutras, há um clique que não permite as coisas voltarem a ser como dantes. Por vezes são casos. Noutras, são políticas. O pacote laboral poderá ser justamente esse momento para a AD.
A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.
Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.
O tarefeiro preenche um buraco, não constrói a casa. Tal como no SNS, a proliferação de tarefeiros políticos não surge do nada. É consequência de partidos envelhecidos, processos de decisão opacos, e de uma crescente desconfiança dos cidadãos.