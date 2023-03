Cena de 'Instinto Fatal' custou guarda do filho a Sharon Stone

A atriz Sharon Stone contou esta semana que foi a cena do famoso cruzar de pernas, no filme Instinto Fatal (1992), que a fez perder a custódia do filho em 2004. Num podcast, a norte-americana partilhou que o juiz perguntou ao seu filho, então com 4 anos: "Sabes que a tua mãe faz filmes de sexo?".







REUTERS/Aude Guerrucci

Sharon Stone refere que esta foi a mais grave das consequências que sofreu pela cena onde por breves instantes dá a entender que se expõe ao descruzar e cruzar as pernas, sem roupa interior. As repercussões dessa cena fizeram com que Stone recusasse voltar a fazer papéis semelhantes.A atriz de 65 anos e o então marido Ron Bronstein adotaram o filho, Roan, em 2000. No processo de divórcio, em 2004, o juiz acabou por dar a guarda ao pai. "Acabei na Mayo Clinic com arritmias cardíacas. Fiquei com o coração partido, literalmente", contou no podcast Table For Two. "Vemos uma fração de segundos da possibilidade de nudez da minha parte e perco a custódia do meu filho por isso", lamentou.O tribunal concedeu visitas de Stone ao filho, que tem atualmente 22 anos.A protagonista de Instinto Fatal recordou ainda outros episódios relacionados com o filme que a humilharam. "Foi nomeada para um Globo de Ouro por esse papel e quando foi a cerimónia e disseram o meu nome, muitas pessoas na sala riram-se. Foi muito humilhante. Pensei, 'será que alguém sabe o quão difícil foi fazer este papel? Como foi arrepiante e assustador?'." No filme, Stone interpreta uma escritora, Catherine Tramell, que seduz um detetive, interpretado por Michael Douglas.As consequências deste papel levaram Stone a fugir de personagens sexualizadas. Porém, a artista lembrou o público que não devem confundir os atores com os seus papéis. "O ator que fez de Jeffrey Dahmer [um serial killer canibal] - ninguém pensa que ele come pessoas."