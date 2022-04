Instinto Fatal no Parlamento inglês

A história surgiu a 24 de abril deste ano, nas páginas da edição de domingo do jornal The Daily Mail - Angela Rayner, membro do Parlamento inglês, teria tentado distrair o primeiro-ministro Boris Johnson, durante uma sessão na Câmara dos Comuns, cruzando e descruzando as pernas ao jeito da atriz Sharon Stone no filme Basic Instinct - Instinto Fatal, em 1992. Foi o que garantiu uma fonte anónima (alegadamente um deputado conservador) em declarações ao The Mail, levando à publicação do artigo, acompanhado de uma imagem da atriz norte-americana numa das cenas mais famosas do cinema.