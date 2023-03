César Mourão: “Não aceitaria ir a um Cristina Talks'

Assume que é um zero a lidar com números e orçamentos, não se revê no Chega nem no seu líder, e entende que a greve dos professores já ultrapassou todos os limites. Leia estas conversas improváveis.

Agora que o Sporting está a 15 pontos do Benfica, o ciclo de Rúben Amorim é para acabar?

Definitivamente, não. Entrei numa polémica gigantesca há pouco tempo porque disse que prefiro a gratidão à vitória e mantenho. Antes quero um treinador como Rúben Amorim, com um discurso em que me revejo, que está acima do futebol e focado no desporto e na integração. Não é por uma época correr menos bem que Amorim deve sair. E estamos a falar numa altura em que ainda falta muita coisa, sendo eu dos que acreditam até ao fim. Aliás, assinava com o atual treinador por mais 15 anos.