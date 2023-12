Céline Dion 'sem controlo sobre os músculos'

Céline Dion "não tem controlo sobre os seus músculos", revelou em entrevista ao jornal canadiano francófono 7 Jours a sua irmã, Claudette. A cantora cancelou todos os concertos marcados em maio, devido à síndrome da pessoa rígida que lhe foi diagnosticada. De acordo com a irmã, Céline está a esforçar-se para combater a doença.





A carregar o vídeo ... Trailer de Love Again

"Há algumas pessoas que perderam a esperança porque é uma doença que não é conhecida", relatou Claudette. "O que mais me magoa é que ela sempre foi disciplinada. Sempre trabalhou no duro. A nossa mãe sempre lhe disse, 'Vais conseguir, vais conseguir fazer tudo bem'".A doença autoimune que afeta Céline Dion foi descrita pela primeira vez em 1956. Ataca a medula espinal e o cérebro, fazendo com que estimulem demasiado os músculos e causem espasmos incontroláveis. A cantora de 55 anos foi diagnosticada em 2022."Tenho vindo a lidar com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido realmente difícil para mim enfrentar estes desafios... Infelizmente estes espasmos afetam cada aspeto da minha vida, às vezes causando dificuldades quando caminho e não me deixando usar as minhas cordas vocais para cantar da forma a que estou habituada", contou Céline Dion em 2022, ano em que começou a cancelar concertos. Na altura, estava em residência em Las Vegas, nos EUA, onde está a viver e a ser tratada."Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar ao palco. Em que estado? Não sei", afirmou Claudette Dion.Já este ano, em maio, Céline Dion garantiu que não ia desistir. "Estou a trabalhar muito para voltar a ganhar forças, mas fazer digressões pode ser muito duro mesmo quando se está a 100%."Apesar de estar a lutar contra a doença, a cantora aparece num filme lançado em maio, chamado Love Again. Veja o trailer: