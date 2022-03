Bruce Willis deixa a a representação depois de ser diagnosticado com afasia

O ator norte-americano Bruce Willis informou que vai deixar de representar depois de ter sido diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação.







REUTERS/Henry Nicholls

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rumer Willis (@rumerwillis)

"Para os fãs do Bruce, queremos informar que o nosso Bruce está a passar por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está a afetar as suas habilidades cognitivas", informou a família num comunicado publicado nas redes sociais. No mesmo comunicado escrevem: "O Bruce vai pôr um termo à carreira que foi tão importante para ele"."Este é um momento muito desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo vosso amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos a passar por isto como uma família unida e queremos alertar os seus fãs, porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele", conclui a publicação.A família escreve ainda: "Como o Bruce diz sempre: 'Aproveitem a vida' e é isso que planeamos fazer juntos". O comunicado é assinado pelas cinco filhas do ator, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn, bem como pela atual mulher, Emma Heming, e a ex-mulher, a atriz Demi Moore.A afasia é um distúrbio que resulta na perda da capacidade de compreender linguagem falada ou escrita e de comunicar devido a danos nas áreas do cérebro que controlam a linguagem.Willis foi um dos atores mais famosos de Hollywood durante as décadas de 80 e 90, desempenhando muitas vezes o papel de herói de ação, personagem tipo muito em voga nestas duas décadas. Assalto ao Arranha Céus (1988), em que desempenhou o papel de John McClane, e sequelas foi o papel em que granjeou mais sucesso e lhe abriu portas para outros êxitos de bilheteira e entrada em filmes de culto como Pulp Fiction (1994); O Sexto Sentido (1999); 12 Macacos (1995); O 5º Elemento (1997); O Protegido (2000) e sequelas ou Sin City (2005).