Justin Bieber forçado a cancelar concertos devido à síndrome de Ramsay Hunt

O cantor canadiano de música pop, Justin Bieber, revelou ontem nas redes que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, que levou a que metade da sua cara paralisasse. O cantor foi forçado a cancelar três concertos da digressão Justice World Tour nos Estados Unidos e no Canadá, para se concentrar na sua recuperação.



Bieber, com 28 anos, aproveitou a publicação que fez no Instagram para explicar aos fãs o que se passava e pedir que rezassem por ele.