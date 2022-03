Casa dos Beckham em Londres assaltada enquanto a família dormia no interior

A casa de David Beckham em Londres foi assaltada enquanto a família dormia no interior. Segundo o 'Daily Mail', um homem mascarado entrou na mansão em Holland Park, avaliada em 47 milhões de euros, depois de partir uma janela de um piso superior.





David Beckham, Victoria Beckham e a filha Harper Seven, de 10 anos, dormiam no piso inferior, segundo especifica o 'The Sun'. O roubo foi descoberto por Cruz Beckham, outro dos filhos do casal, de 17 anos, quando regressou de uma festa onde tinha estado com amigos. O jovem viu a janela partida num dos quartos de hóspedes e deu o alerta aos pais."Felizmente os delinquentes apenas chegaram a um quarto antes de saírem a correr", contou ao 'The Sun' uma fonte próxima da família do antigo craque inglês.A polícia foi chamada ao local e, segundo o 'Daily Mail', David Beckham e o filho percorreram toda a casa, a ver se o ladrão ainda se encontrava no interior, enquanto Victoria e a filha aguardavam a chegada das autoridades.O suspeito conseguiu levar alguns milhares de euros em peças de design e outros bens.Na mesma noite houve mais roubos no bairro. A imprensa inglesa avança que os Beckham estão chocados com o sucedido.