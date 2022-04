Bruce Willis apresentava sinais de declínio cognitivo há anos

Durante as filmagens dos últimos filmes em que Bruce Willis participou, os colegas de trabalho já se mostravam preocupados com a saúde do ator.

A família de Bruce Willis anunciou no dia 30 de março que o ator ia deixar a representação, depois de receber um diagnóstico de afasia, uma doença que afeta as capacidades cognitivas. O jornal Los Angeles Times revelou que os rumores em relação ao estado de saúde de Bruce Willis já circulavam há anos nos bastidores dos filmes em que participava.



O jornal relata as afirmações feitas pelas diretores e membros das equipas que trabalharam com o ator nos últimos anos. Os colegas desconfiavam do declínio cognitivo do ator, devido aos episódios de confusão e problemas com o uso de armas durante as filmagens.