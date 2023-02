Ator Bruce Willis diagnosticado com demência

Família anunciou o novo diganóstico, depois do ator já se ter afastado no ano passado da representação devido à afasia.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, anunciou a sua família num comunicado divulgado nas redes sociais, esta quinta-feira.







REUTERS/Henry Nicholls

View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore)

O protagonista de Die Hard foi diagnosticado com demência depois de, no ano passado, ter sido diagnosticado com afasia. O que o levou a abandonar a representação, aos 67 anos."Infelizmente, as dificuldades de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Apesar de doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", refere o comunicado partilhado pela sua ex-mulher, Demi Moore.



Demi Moore explica ainda que desde o primeiro diagnóstico de afasia, na primavera de 2022, até ao momento "a doença de Bruce progrediu" e a família acabou por ter um diagnóstico definitivo: a demência frontotemporal. A família revela ainda que não existindo uma cura para a doença, esperam que a atenção mediática que o caso de Willis pode receber ajude a mudar esse cenários nos próximos anos.



"Bruce sempre acreditou em usar a sua voz no mundo para ajudar os outros, e chamar a atenção para assuntos importantes, tanto em público como em privado", refere a família no comunicado. Sabendo que ele quereria "responder a esta doença trazendo atenção global e uma ligação entre todos os que sofrem com esta doença debilitante", apelam a um aumento da atenção por parte da investigação científica.



A demência frontotemporal é, segundo o Manuel Merck, uma doença que afeta a personalidade, o comportamento e a linguagem mais do que a doença de Alzheimer, enquanto a memória fica menos afetada. Não existindo cura, o tratamento visa apenas controlo dos sintomas.





Willis abandonou a representação em 2022 depois do diagnóstico de afasia, que já era um dos sintomas da demência agora revelada.