“Se tiver de morrer do vírus, já vivi aquele momento de libertação”, diz Adelaide Ferreira

Foram cerca de três mil pessoas que se concentraram no Parque Eduardo VII e desceram a Avenida da Liberdade até ao Rossio, empunhando cartazes de protesto contra as restrições provocadas pela pandemia e cantando a Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. As cantoras Wanda Stuart e Adelaide Ferreira, a atriz Sandra Celas e o cantor e compositor Nuno Barroso foram algumas figuras públicas que se juntaram à manifestação que aconteceu na tarde do último sábado e que se repetiu noutras cidades europeias e mundiais.



Bate boca com Ana Bola e Dulce Pontes

A maioria dos manifestantes não tinha máscara de proteção e não manteve a distância social de segurança. A página de MC Somsen no Facebook publicou uma foto de Wanda Stuart e Adelaide Ferreira, com a legenda "baby suicidas", numa alusão à música Baby Suicida, interpretada por Adelaide e que se tornou muito popular nos anos 80.



A atriz Ana Bola replicou a publicação de Somsen, e escreveu: "A Wanda não tem máscara, é uma plástica…". Ao que a cantora respondeu: "Tenho muita pena de pessoas que se limitam a odiar quem luta pelo direito a trabalhar. Quem tem o seu ordenado garantido ao fim do mês, pode ficar em casa sem trabalhar. Quem não o tem, só lhe resta lutar pelo seu direito ao trabalho para poder pagar as suas contas e poder ter uma vida digna… Se não compreendem isso, lamento muito. Mais amor precisa-se neste mundo. Esta pandemia trouxe mesmo ao de cima o pior do ser humano que, de humano, tem pouco. Sejam felizes a arrasar os outros. Recuso-me a entrar no vosso jogo! E não, nunca fiz plástica à cara. Já outras bem precisam… Afinal, não é só a Maria Vieira que fala mal dos colegas".