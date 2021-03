Sharon Stone: 'Cirurgião aumentou o meu peito sem consentimento'

Sharon Stone viu o seu peito aumentar sem o seu consentimento. Tudo aconteceu em 2001 quando a atriz foi operada a um tumor benigno, na operação de reconstrução, o cirurgião decidiu aumentar o seu tamanho.







REUTERS/Mario Anzuoni

"Quando me tiraram as ligaduras descobri que tinha uma copa a mais no tamanho do peito. Um tamanho que ele [o cirurgião] disse 'vai melhor com o tamanho das tuas ancas'. Ele mudou o meu corpo sem o meu conhecimento ou consentimento", escreve Sharon Stone no seu novo livro de memórias, A Beleza de Viver Duas Vezes.No livro, a atriz de 63 anos partilha este episódio e também outros mais graves como o de ter sido abusada, tal como a sua irmã, pelo avô, durante a infância. Neste episódio, Sharon e a irmã Kelly terão ficado fechadas num quarto com o homem.Ele acabaria por morrer quando Sharon tinha 14 anos. "Toquei-lhe e senti uma bizarra satisfação por ver que estava morto. Olhei para a Kelly e ela entendeu; tinha 11 anos, e tinha acabado."Na lista de memórias traumáticas e de abusos que terá sofrido, Sharon Stone inclui ainda a forma como terá sido enganada para filmar a famosa cena de Instinto Fatal sem roupa interior. Conta que foi levada a tirar as cuecas para a cena do interrogatório porque lhe disseram que não ia aparecer nada explícito. Só quando viu a versão final do filme é que percebeu que não era bem assim. "Tem havido muitos pontos de vista em relação a esta cena, mas tendo em conta que a vagina é minha, deixem-me dizer: os outros pontos de vista são treta. Quem foi exposta fui eu e as minhas partes íntimas."