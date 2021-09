Livre de tutela, Britney Spears anuncia casamento com Sam Asghari

A cantora, de 39 anos, e Sam Asghari, de 27 anos, conheceram-se em 2016, durante as gravações do videoclip da música Slumber Party.

Britney Spears esteve 13 anos sob a tutela do pai, mas começa agora uma nova fase da sua vida. E o primeiro passo é mesmo o casamento com Sam Asghari. A revelação foi feita no domingo, através das redes sociais da cantora e do seu noivo. "Não posso acreditar", escreveu Britney Spears na legenda de um vídeo em que mostra o anel de noivado.