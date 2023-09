Joe Jonas pede divórcio a Sophie Turner após quatro anos de casamento

Cantor apresentou na terça-feira os documentos que oficializam o fim do seu casamento, com a estrela de "A Guerra dos Tronos". A separação surge dias depois de boatos terem percorrido as redes sociais.

O casamento de quatro anos de Joe Jonas e Sophie Turner chegou ao fim. Dias depois do surgimento de relatos de que a dupla estava a enfrentar "problemas sérios", o site americano de entretenimento, TMZ, revelou que o membro da banda Jonas Brothers apresentou em Miami, na terça-feira, os documentos para oficializar o fim do seu casamento.



REUTERS/Danny Moloshok

"O TMZ descobriu que Joe apresentou documentos legais para terminar o seu casamento. Ele avançou com o processo na Flórida", escreveu o site ontem, depois de ter tido acesso ao processo. "Ele vai ser representado por Tom Sasser, que tratou do divórcio de Tiger Woods".

Depois de vários meios de comunicação social terem divulgado a notícia, também o programa de televisão americano, TODAY teve acesso a estes documentos de dissolução do casamento. No processo lê-se que "o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido", e que "é do interesse dos filhos menores que as partes partilhem a responsabilidade parental".

Segundo algumas fontes citadas pelo TMZ, o cantor de 34 anos e a estrela da série A Guerra dos Tronos, de 27 anos, tinham um acordo pré-nupcial, um contrato que é assinado pelos noivos antes do casamento e que define qual o regime de bens que vigorará entre eles após o fim do matrimónio. Esta informação vem também confirmada nos documentos a que tiveram acesso.

Até ao momento o casal ainda não se prenunciou sobre o assunto, mas de acordo com o Page Six (secção cor-de-rosa do New York Post), Jonas estará neste momento "a explorar as melhores opções para o seu futuro". Além disso, e segundo as informações avançadas pelo TMZ, o cantor tem cuidado das suas filhas "praticamento o tempo todo".

A antiga estrela da Disney e a atriz de A Guerra dos Tronos casaram-se em 2019, em duas cerimónias. A primeira teve lugar em Las Vegas e a outra em Provence, França. Willa, foi a primeira filha a quem deram as boas-vindas, em 2020. No ano passado, Sophie Turner deu à luz a segunda filha, cujo o nome ainda não foi revelado.