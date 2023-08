Darren Kent, ator de "Guerra dos Tronos", morre aos 36 anos

Morte foi anunciada no dia 15. Além de “Guerra dos Tronos”, ator participou também noutras produções televisivas.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

O ator Darren Kent, que apareceu na série Guerra dos Tronos, morreu com 36 anos no dia 11 de agosto. A notícia foi avançada no dia 15 pela sua agência. A causa da morte ainda é desconhecida.



Carey Dodd Associates/Instagram

"É com profunda tristeza que informamos que o nosso querido amigo e cliente Darren Kent faleceu pacificamente na sexta-feira. Os seus pais e melhor amigo estiveram ao seu lado. Os nossos pensamentos e amor estão com a sua família neste momento difícil. Descansa em paz, meu amigo", partilhou a agência Carey Dodd Associates, através das redes sociais.

O britânico estava a lutar contra diversos problemas de saúde, como artrite, osteoporose e uma doença de pele rara, segundo a imprensa norte-americana.





View this post on Instagram A post shared by Carey Dodd Associates (@careydoddassos)

Foi na Guerra dos Tronos que Kent ficou realmente conhecido. A última vez em que terá participado na série foi no episódio "The Children", em 2014. Além da produção da HBO, Darren atuou também em Community e EastEnders e participou em filmes como a Branca de Neve e o Caçador (2012), e Mirrors (2008).

Kent, que morava em Inglaterra, era formado pela Conti Stage School e além de ator era realizador e guionista.

"Darren não era apenas um ator, realizador e escritor talentoso, era realmente uma das pessoas mais gentis que já tive o prazer de conhecer. Foi um privilégio e um prazer fazer parte da sua jornada", reforçou a agência que o representava.