Bonnie Tyler acorda do coma, mas permanece nos cuidados intensivos

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Após uma cirurgia de urgência ao intestino, a cantora que reside há vários anos no Algarve foi colocada em coma induzido para ajudar na sua recuperação. Segundo um comunicado publicado no site oficial da cantora britânica, o seu estado de saúde está a melhorar e os médicos estão “confiantes” de que irá recuperar, embora o progresso seja “lento”.



Bonnie Tyler permanece internada Sebastian Gollnow/AP Images

"Assim, lamentamos informar que iremos cancelar, ou adiar para o próximo ano sempre que possível, todos os restantes concertos deste verão. Isto afetará todos os espetáculos atualmente agendados até ao final de agosto", lê-se no comunicado, que alimenta a esperança na realização dos concertos agendados para este outono.

Bonnie Tyler, de 75 anos, deu entrada no Hospital de Faro - cidade onde reside - a 6 de maio, para uma cirurgia de urgência ao intestino. Dois dias depois, um comunicado informava que a cantora tinha sido colocada em coma induzido.

A 12 de maio, outro comunicado lamentou a propagação de rumores "sensacionalistas e falsos" sobre o seu estado de saúde por parte de um amigo da cantora, esclarecendo que Liberto Mealha, amigo da cantora, não representa a família "nem está em contacto com a família relativamente à Bonnie".