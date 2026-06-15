Filho mais velho da princesa herdeira da Noruega condenado a 4 anos de prisão por violação

Marius Borg Høiby foi considerado culpado de duas das quatro acusações de violação e agressão sexual que enfrentava, tendo sido absolvido das outras duas.

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Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi condenado a quatro anos de prisão esta segunda-feira, depois de ter sido considerado culpado de violação.



Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, File

O jovem de 29 anos foi considerado culpado de duas das quatro acusações de violação e agressão sexual que enfrentava, tendo sido absolvido das outras duas.

Marius Borg Høiby estava a ser julgado por agredir sexualmente quatro mulheres, entre 2018 e 2024, que se encontravam a dormir ou incapazes de resistir, além de outros crimes menos graves como agressões e crimes relacionados com drogas, totalizando 40 acusações. Durante o julgamento o norueguês negou as acusações de violação, mas admitiu várias das infrações menores.

Os procuradores pediram ao Tribunal Distrital de Oslo que a condenação fosse de sete anos e sete meses, enquanto que os advogados de defesa pediram que Marius fosse absolvido das acusações de violação e recebesse apenas uma pena não superior a 18 meses pelos crimes que admitiu ter cometido.

O julgamento, que durou seis semanas, contou com o depoimento de várias acusadoras e apresentação de provas, incluindo mensagens, imagens e vídeos do telemóvel do filho da princesa.

Apesar de ser filho de Mette-Marit, Marius não tem nenhum título real nem funções oficiais pois é fruto de um relacionamento anterior ao casamento da princesa com o príncipe herdeiro Haakon. O casal teve dois filhos, Ingrid Alexandra e Sverre Magno.