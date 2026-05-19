Ver séries antigas faz bem à saúde

Voltar a rir com os disparates de Alf e com os esquemas financeiros do conservador Alex P. Keaton, da série Quem Sai aos Seus, não é saudosismo e pode ser benéfico para a saúde mental

“Justiceiro, uma viagem sombria ao mundo perigoso de um homem que não existe.” Assim era a introdução da série O Justiceiro, que celebrizou David Hasselhoff como Michael Knight, o ex-polícia que combatia o crime com KITT, o automóvel indestrutível, equipado com inteligência artificial, que falava e acorria sempre que o companheiro gritava: “KITT, vem buscar-me!” A série, que foi transmitida entre 1982 e 1986, foi arrasada pela crítica. “O Justiceiro é todo acelerado, mas não tem para onde ir, exceto, talvez chocar contra uma grande parede de tijolos”, escreveu na altura, o crítico Tom Shales, no The Washington Post. Mas foi um êxito entre as crianças na altura e serão estas, agora adultos, que vão adorar rever o humor sarcástico de KITT. É o que aposta o novo canal Vintage Television (VinTV), produzido pela Dreamia, empresa que detém também o Canal Panda e o Canal Hollywood. “É evidente que a nostalgia ganhou um peso enorme na cultura atual”, diz à SÁBADO Marta Barros, diretora do VinTV. “As pessoas procuram cada vez mais conteúdos que lhes transmitam familiaridade, conforto e identidade e a ficção ‘retro’ responde a essa necessidade”, acrescenta.