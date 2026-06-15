Lili Caneças: "Nos jogos ajoelho-me, rezo e espalho um spray que trouxe de Fátima..."

... E garante que sempre que faz isso, a bola entra. Lili Caneças diz que está com muita fé na vitória da nossa Seleção neste Mundial. Vê os jogos sozinha para dar sorte, pôr a televisão no máximo e gritar à vontade. A socialite revela qual é para si o jogador "mais bonito" e o que tem o "corpo perfeito".

A poucos dias da estreia de Portugal no Mundial'2026 Lili Caneças revela-nos as expectativas que tem para o torneio. Fala dos seus jogadores preferidos e do selecionador nacional, que conheceu no Parque Marechal Carmona, em Cascais. Diz que o nosso País está na moda e não tem dúvidas de que, se os portugueses estiverem todos alinhados e com boas energias, a Seleção vai mesmo ganhar o campeonato.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Lili Caneças Socialite

Sente boas energias para Portugal neste Mundial?

Sinto que o Mundo inteiro, até muitos brasileiros, só em Portugal vivem 700 mil, estão a torcer por nós. Há milhões de pessoas a passar uma energia fantástica para Portugal. Eu acredito imenso nas energias e se estivermos todos alinhados e repetirmos todos os dias ‘vamos ser campeões’, ‘vamos ser campeões’, ‘vamos ser campeões’, iremos conseguir ganhar o Campeonato.

Isso também se deve muito à popularidade do Cristiano Ronaldo por todo o lado…

Única e exclusivamente à popularidade do Cristiano Ronaldo, mas não vai ser só por ele, vai ser também por Portugal. Há 500 anos, Portugal descobriu o Mundo e o Mundo agora está a descobrir Portugal. Está toda a gente a querer vir viver para cá, então em Cascais é só estrangeiros, encantados. Eu sou embaixadora da Marina de Cascais, falo com muitos e sei o que estou a dizer. Portugal está na moda e muito se deve ao Cristiano Ronaldo. Antigamente, nem sabiam que o nosso país existia. Nos anos 60, quando eu viajava pelo Mundo inteiro, dizia que era portuguesa e respondiam-me ‘Oh, yes, Amália, Eusébio’...

Portugal está na moda e muito se deve ao Cristiano Ronaldo. Antigamente, nem sabiam que o nosso país existia. Nos anos 60, quando eu viajava pelo Mundo inteiro, dizia que era portuguesa e respondiam-me ‘Oh, yes, Amália, Eusébio’...

No seu Instagram, tem uma fotografia com Roberto Martínez. O que acha do selecionador?

É muito querido. Conhecemo-nos aqui no Parque Marechal Carmona, em Cascais. Os espanhóis, por norma, não falam língua nenhuma, muito menos o Português. E ele esforçou-se horrores para conseguir falar Português com os seus jogadores. Eu até lhe perguntei como é que estava o Cristiano Ronaldo. E ele disse-me: ‘Lili, ele nunca esteve tão bem, está no auge da sua força’. O Cristiano Ronaldo tem 40 anos mas a idade biológica é de 28. Ele tem uma força mental impressionante e se disser, ‘vou marcar’, ‘vou marcar’, ‘vou marcar’, marca mesmo! Há mais de 20 anos que vemos isso acontecer e vai-se repetir. Tenho a certeza.

Para si, qual é o jogador da Seleção com mais pinta?

O mais bonito? É o Trincão. E eu sou do Benfica e ele do Sporting. Conheci-o num passeio pelo Tejo, a bordo do Leão Holandês, e a única pessoa que conhecia era o Trincão. Ele veio falar comigo e eu disse-lhe: ‘Tens um cabelo lindo, não o cortes. Usa um bom champô e uma máscara fantástica’. Os jogadores de futebol têm aqueles cortes rapados de lado que são um horror.

E o nosso capitão?

O Cristiano é uma brasa, tem um corpo perfeito e sem tatuagens, o que eu acho lindamente. Mas prefiro a beleza do Trincão por causa do cabelo. Se fosse uma miúda e tivesse de escolher algum para namorar, o Trincão faria mais o meu género – é magro, não é muito musculado, tem um cabelo lindo e os dentes super brancos e bonitos.

Ele veio falar comigo e eu disse-lhe: ‘Tens um cabelo lindo, não o cortes. Usa um bom champô e uma máscara fantástica’. Os jogadores de futebol têm aqueles cortes rapados de lado que são um horror.

Onde vai assistir ao primeiro jogo, com a RD Congo, esta quarta-feira?

Ainda não pensei nisso, porque os meus dias têm dez mil coisas para fazer. Mas claro que vou ver o jogo para dar sorte e faço-o sempre sozinha, na minha sala, porque posso pôr a televisão aos berros, dar saltos e estar à minha vontade.

Tem algum ritual ou superstição?

Vou buscar a Nossa Senhora de Fátima, que está no meu quarto, trago-a para a sala porque tem mais iluminação, mais power e acho dá mais sorte. Uso todos os truques e todas as superstições para que Portugal ganhe. Porque merecemos!

Costuma vestir a camisola da Seleção?

Isso não. Nunca vou ao futebol. A única vez que fui ao estádio, foi num Benfica-Sporting, a convite do Manuel Damásio, quando ele era presidente do Benfica. Mas os palavrões eram tantos, e mulheres aos berros a dizer vai levar aqui, vai levar ali, meu filho desta, meu filho daquela, que era um horror. Então, nunca mais não fui. Mas nesse jogo o João Pinto marcou um golo e o Benfica ganhou por 1-0. Quando se aperceberam que eu lá estava, o estádio todo virou-se para mim a gritar “Lili!”. Eu nem estava a acreditar. O Manuel Damásio contou-me que receberam imensas cartas a pedir para eu ir mais vezes ao estádio porque tinha dado sorte.

Canta o hino?

Sempre que vejo a Bandeira ou ouço o Hino comovo-me até às lágrimas. Nos Jogos Olímpicos, sempre que alguém ganha uma medalha e a bandeira de Portugal é içada, e é tocado o hino português, eu digo ‘Meu Deus, nós que somos tão pequeninos e pobrezinhos, conseguimos feitos tão heroicos e que outros países tão poderosos não conseguem.

Vou buscar a Nossa Senhora de Fátima, que está no meu quarto, trago-a para a sala porque tem mais iluminação, mais power e acho dá mais sorte. Uso todos os truques e todas as superstições para que Portugal ganhe

Nos momentos decisivos dos jogos, fica nervosa?

Acho que são mesmo as únicas ocasiões em que parece que vou ter um ataque, que me vai dar um treco aqui sozinha em casa. Então, nos prolongamento e nos penáltis, ponho-me de joelhos a rezar Avé-Marias. Depois penso: será que Nossa Senhora é de Portugal? Mas não me interessa, faço tudo – ajoelho-me, rezo e espalho um spray com água benta que trouxe de Fátima. E posso garantir que quando faço isso, a bola entra.

E quando marcam golo, como se manifesta?

Salto e grito. Fico transfigurada, que nem eu própria me conheço. Por isso é que prefiro ver os jogos sozinha.

Gostava de ir ver algum jogo ao vivo?

Só se for a final, que espero que não seja Brasil-Portugal porque eles já ganharam muitas vezes. Gostava mais que fosse Espanha-Portugal porque se não fôssemos nós a ganhar pelo menos a taça ficava na Península Ibérica.

Se ganharmos o Mundial, gostaria de ir receber a equipa?

Claro, essa não falho!